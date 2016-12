Le prochain Secrétaire général Antonio Guterres nomme trois femmes à des postes de haut niveau

Le prochain Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2017, a annoncé jeudi 15 décembre 2016 la nomination de trois femmes à des postes de haut niveau au sein du Secrétariat des Nations Unies.

Amina J. Mohamed, du Nigeria, sera la prochaine Vice-Secrétaire générale de l’ONU. Maria Luiza Ribeiro Viotti, du Brésil, sera la Cheffe de Cabinet de M. Guterres.

Le prochain Secrétaire général a également décidé de créer le poste de Conseiller spécial pour la politique et de nommer à cette fonction Kyung-wha Kang, de la République de Corée.

«Je suis heureux de compter sur les efforts de ces trois femmes très compétentes, que j’ai choisies pour leurs solides antécédents dans les secteurs des relations internationales, du développement, de la diplomatie, des droits de l’homme et de l’action humanitaire», a dit M. Guterres dans une déclaration à la presse.

«Ces nominations constituent les fondations de mon équipe, que je continuerai à construire, en respectant mes engagements sur la parité entre les sexes et la diversité géographique», a-t-il ajouté.

Amina J. Mohammed est actuellement Ministre de l’environnement du Nigeria. Avant d’occuper ce poste, elle a été la Conseillère spéciale du Secrétaire général Ban Ki-moon sur la planification du développement post-2015. A ce poste, elle a contribué à l’élaboration du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable (ODD).

Maria Luiza Ribeiro Viotti est actuellement Secrétaire adjointe pour l’Asie et le Pacifique au Ministère brésilien des affaires étrangères, où elle s’occupe en particulier de la question du groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Diplomate de carrière depuis 1976, elle a été plus récemment ambassadrice en Allemagne de 2013 à 2016 et représentante permanente du Brésil auprès des Nations Unies de 2007 à 2011.

Kyung-wha Kang est actuellement la cheffe de l’équipe de transition du Secrétaire général désigné. Elle est Sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires depuis avril 2013 et a été Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme de janvier 2007 à mars 2013.