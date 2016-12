Le Conseil de sécurité rend hommage à Ban Ki-moon à l’occasion de son départ

Le Conseil de sécurité a rendu mercredi 14 décembre 2016 un hommage appuyé au Secrétaire général, Ban Ki-moon, qui arrive au terme de son deuxième mandat et de 10 années passées à la tête de l’ONU.

L’hommage du Conseil de sécurité a pris la forme de l’adoption, par acclamation, de la résolution 2324 (2016), dans laquelle les 15 saluent la contribution du Secrétaire général «à la paix, à la sécurité et au développement internationaux» et ses «efforts exceptionnels» pour régler les problèmes internationaux dans les domaines économique, social, environnemental et culturel.

Les membres du Conseil ont également rendu hommage à son action pour répondre aux besoins humanitaires et promouvoir «le respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

Après le vote de la résolution, le Président du Conseil, l’Espagnol Román Oyarzun, a aussi salué les réformes lancées par Ban Ki-moon dans le domaine du maintien de la paix, se félicitant notamment de la politique de tolérance zéro à l’égard des abus sexuels commis par des Casques bleus de l’ONU adopté par le Secrétaire général sortant et qui a permis de redorer le blason des opérations de maintien de la paix.

M. Ban s’est dit profondément honoré de la reconnaissance donnée par les 15 et privilégié de travailler avec tous les membres du Conseil de sécurité au cours des dix dernières années. «Le rôle du Conseil dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales est aussi redoutable et nécessaire qu’il y a 70 ans, lorsque l’ONU a été créée», a-t-il déclaré.

M. Ban a saisi cette occasion pour souligner que le «Conseil est le plus fort lorsqu’il est uni», citant en exemples la Mission conjointe de l’OIAC et des Nations Unies pour la destruction des armes chimiques en Syrie et la création de la MINUEM pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. «Mais, là où l’unité manque, comme sur le Sahara occidental, les conséquences peuvent être profondes. Et, dans le cas du Soudan du sud, même catastrophique».

Le Secrétaire général a toutefois exprimé son profond regret de quitter son poste sur le cauchemar continu en Syrie. «Encore une fois, je vous conjure de coopérer et de remplir votre responsabilité collective de protéger les civils syriens», a-t-il dit à l’attention des 15. «Ce Conseil détient la clé de la paix et du progrès pour certaines des personnes les plus vulnérables du monde».

Dans la matinée. M. Ban avait fait ses adieux au personnel de l’ONU puis assisté à l’inauguration de son portrait qui viendra joindre, dans le hall du Siège, ceux des autres hommes qui l’ont précédé à la tête de l’ONU.