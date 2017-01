Pour le nouveau Secrétaire général, la réalisation des objectifs de l’ONU passe par un travail d’équipe

Le 31 décembre 2016 sera le dernier jour de travail de Ban Ki-moon en qualité de Secrétaire général des Nations Unies.

Cette journée sera le point culminant d’une décennie de service à la tête de l’organisation mondiale, au cours de laquelle ses priorités ont été de mobiliser les dirigeants de la planète autour d’une série de nouveaux défis mondiaux, du changement climatique et des bouleversements économiques aux pandémies et aux problématiques pressantes liées à l’alimentation, l’énergie et l’eau. En outre, il a cherché à établir des ponts, à faire entendre la voix des plus pauvres et des plus vulnérables du monde et à renforcer l’Organisation elle-même.

M. Ban a commencé son premier mandat de Secrétaire général le 1er janvier 2007 et a été réélu à l’unanimité par l’Assemblée générale le 21 juin 2011 pour un second mandat.

Au cours de ses derniers jours au siège des Nations Unies, le Secrétaire général s'est entretenu avec le Centre d'actualités de l'ONU sur un certain nombre de sujets, notamment sur son service au sein de l'organisation, l'impact de la guerre sur sa décision de poursuivre une carrière dans la fonction publique et sur ce qui l'attend après.